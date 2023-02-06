3000 وظيفة خالية للشباب في 13 محافظة.. إليك التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

3 آلاف فرصة عمل ووظيفة خالية، ما زالت متاحة بالقطاع الخاص أمام الشباب والخريجين، ضمن الوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة الشهر الماضي، بعد أن خاطبتها 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة، وهي:

- القاهرة

- الجيزة

- بورسعيد

- أسيوط

-الإسكندرية

-الغربية

-المنوفية

-القليوبية

-الشرقية

-الإسماعيلية

- سوهاج

- الدقهلية

-الوادي الجديد

تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة

الوظائف المتاحة في 85 شركة في 13 محافظة، تشمل الآتي:

المرتبات

تتراوح بين 2700 جنيه إلى 4000 جنيه

المزايا الوظائف

- تأمين اجتماعي

تأمين صحي

بدلات

التخصصات المطلوبة في الإعلان

- مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء

- محاسبين

- مندوبين مبيعات

- شؤون عاملين

- مشرفين جودة

- فني سلامة وصحة مهنية

- عمال إنتاج

- صيدلي

- كيميائي

- أفراد أمن بمواقع مميزة

- كول سنتر

- منسقين ميدانيين

- مدرسين

- ممرضين

- كل التخصصات الفندقية

- مهن التفصيل والخياطة

- فنيين

- سائقين

- عمال نظافة

وظائف لذوي الهمم

- أخصائي تمويل

- مشرفين

- موظفين استقبال

- إداريين

- سائقين

- عمال

- دليفري

وأكدت الوزارة أن طريقة التقديم عبر بوابة وزارة القوى العاملة الرسمية، خانة الوظائف تسجيل راغبي العمل على الرابط التالي https://www.manpower.gov.eg/.

جدير بالذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، نص على ضرورة استيفاء منشآت القطاع الخاص لنسبة الـ5% من ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة من إجمالي العاملين بالمنشآت بكل مؤسسة.