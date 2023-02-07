فتح ميدان الرماية بعد ربط محطة الكهرباء لتغذية المتحف الكبير

فتحت أجهزة محافظة الجيزة ميدان الرماية في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء بداية من طريق الفيوم بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد 66 لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام «1-2» لتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديداً بميدان الرماية.

رد الشيء لأصله من قبل الشركة المنفذة بعد الانتهاء من الأعمال

وكانت محافظة الجيزة أغلقت بشكل جزئي ميدان الرماية لمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 12 صباح الأحد الماضي وحتى صباح اليوم على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة مع ترك عدد 3 حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية مع رد الشيء لأصله من قبل الشركة المنفذة بعد الانتهاء من الأعمال، إضافة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

التعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أحداث طارئة حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار أو تداعيات نشاط الرياح والطقس.