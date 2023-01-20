غلق كلي لكوبري الملك فيصل من ميدان الجيزة لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة غلق كوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من «الجيزة - شارع السودان» لمدة يومين، بداية من غد السبت والأحد، على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من 2 صباحا وحتى 5 صباحا فقط، وذلك في إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بالمشروع وتحديدا أعلى كوبري فيصل، وذلك لوقوف معدة من الحجم الكبير «ونش رفع عملاق».

تسهيل حركة سير المركبات

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، مع تسهيل حركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية، بالتعاون مع الجهات المنفذة والمعنية.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت باجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: القادم من ميدان الجيزة

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل، تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام، وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانيا: القادم من شارع السودان

- حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب في الصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل، تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبري الملك فيصل اتجاه شارع برادة، وصولاً لشارع الأهرام، ثم السير يمينا بشارع الأهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير، والسير يمينا بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وضع اللوحات الإرشادية

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها، وكذا وسائل الأمن الصناعي من «كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل»، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركه المرورية.