«تعليم الدقهلية» تعاقب 37 طالبا المخالفين في امتحانات الشهادات الإعدادية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلغاء امتحان 10 طلاب الشهادة الاعدادية 2023 المتجاوزين والمخالفين للوائح في جميع المواد واعتباره عام رسوب بالنسبة لعدد 3 طلاب بإدارة طلخا التعليمة، وطالب واحد في كل من: إدارة شرق التعليمية، وإدارة بني عبيد، وإدارة بني عبيد، وإدارة المنزلة، وإدارة المنزلة، وإدارة تمي الأمديد، وإدارة شربين، وذلك بناء على القرارات الصادرة من الشئون القانونية بالمديرية بعد التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

إلغاء امتحان 27 طالبا في الشهادة الإعدادية بمادة واحدة

وقال شعبان، في بيان صحفي، أنه جرى الغاء امتحان 27 طالب بالشهادة الإعدادية 2023 في مادة واحدة ولهم أحقية دخول الدور الثاني، وهم بإدارات المنصورة ونبروه، وطلخا، وشربين، والسنبلاوين، وأجا، وميت غمر، ودكرنس، وتم حجب نتيجة 5 طلاب من إدارة ميت غمر لحين الانتهاء من التحقيقات.

مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية

وتضمنت الحالات التي تم فيها التحقيق كل من صور أو نشر أو طبع أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل أو أثناء عقد الامتحان سواء داخل اللجنة أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال، واستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه او أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها.

وإلغاء امتحان الطالب فى المادة التي يؤدى فيها الامتحان إذا ارتكب إحدى المخالفات حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة تكنولوجيا، وتمزيق أوراق الإجابة او نزع ورقة منها أو العبث بها، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته.

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، لمدة أسبوعين اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ولمدة 15 يوما، ويتم الاطلاع في الكنترول بمدرسة بن لقمان الاعدادية بنين، وتقدم التظلمات بديوان كل إدارة تعليمية التابع لها الطالب، ويتم تسديد الرسوم بها وقيمتها 35 جنيها للمادة الواحدة.