تفاصيل مقتل شخص على يد طليق ابنة شقيقه بالشرقية بعد الحكم بإعدام المتهم

لم يتخيل إبراهيم منصور السيد أنه سيدفع حياته ثمنا لشهامته، بعدما حاول التدخل لإيقاف اعتداء طليق ابنة شقيقه على أخيها، معتقدا أنه بإمكانه السيطرة على الموقف وتهدئة المعتدي بلين الكلام، لكن سرعان ما تم الاعتداء عليه، فأصيب بطعنات نافذة، وسقط على الأرض مضرجا في دمائه أمام أعين أسرته.

معاقبة المتهم بالإعدام شنقا

الواقعة التي هزت أرجاء قرية «صفط زريق» قبل عدة أشهر أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار عليها، وأصدرت حكما مساء أمس بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، بعدما أحالت أوراقه الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام عليه، نظير الجريمة التي ارتكبها بإزهاق نفس دون وجه حق، وورد رأي المفتي بأنه لا مانع من تطبيق العقوبة عليه، وبناءا عليه قضت المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقا.

تفاصيل مقتل المجنى عليه

وكشف كامل البنا، المحامي بالنقض ومحامي المجني عليه، تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها محافظة الشرقية، وأوضح أنه قبل الواقعة أخبرت والدة المتهم ابنها أن خلافات وقعت بينها وبين أهل طليقته أثناء ذهابها لرؤية طفلته في مكان عام، فقام بأخذ سلاح ناري وتوجه إلى منزل أهل طليقته حيث يسكن في منزل مجاور لهم بذات الشارع.

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم قابل شقيق طليقته، وتعدى عليه بالضرب، وسارع الأخير بالفرار للاحتماء داخل المنزل، وأثناء نزول المجني عليه لتهدئة الموقف والتحدث مع المتهم تعدى عليه بسلاح أبيض مسددا له عدة طعنات ما أدى لوفاته.

فرحة أسرة المجني عليه بصدور حكم الإعدام

وفي السياق نفسه، عبرّت زوجة المجني عليه عن فرحتها بصدور حكم الإعدام شنقا بحق المتهم مرددة «حق زوجي رجع، وهو نام مرتاح في قبره، يحيا العدل، يحيا القضاء المصري».

وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم في شهر يناير 2021، يفيد بمقتل إبراهيم منصور السيد محمد على يد المتهم حمادة محمد عطية، نجار موبيليا، والطرفان مقيمان بقرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وتبين تعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض ما أدى لإصابته بعدة طعنات نافذة أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات حول رؤية طفل، وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2021 جنايات ديرب نجم، والمقيدة برقم 298 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبته بالإعدام شنقا.