رفض تركي لعرض إيلون ماسك لتوفير اتصالات بالأقمار الاصطناعية

رفضت السلطات في العاصمة التركية«أنقرة»، أمس الاثنين، عرضا من مؤسس«سبيس إكس»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتوفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية في البلاد بعد الزلزال المدمر، وقالت «أنقرة» إن البلاد لديها قدرات إنترنت كافية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية»، قال في وقت سابق، عبر «تويتر»، إن شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز»، تستطيع تقديم شبكة «ستارلينك» بمجرد موافقة الحكومة التركية، فوقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

محطات تعمل بالبطاريات

وشكر مسؤول تركي بارز عرض الملياردير الأمريكي إيلون مساك، وقال إن بلاده لديها محطات تعمل بالبطاريات حتى لو كانت الكهرباء لا تصل إلى بعض المناطق.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن جو بايدن، أشار في اتصال هاتفي، مساء أمس الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن الفرق الأمريكية تنتشر بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، على لسان المتحدث نيد برايس المتحدث، للصحفيين إن «واشنطن» تنظر في موارد التمويل الإضافية المتاحة للتعامل مع تداعيات الزلزال على جانبي الحدود بين تركيا وسوريا، موضحا للصحفيين،أن الوزير أنتوني بلينكن، طلب من كبار موظفيه تحديد التمويل الذي قد يكون متاحاً لمساعدة تركيا والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في سوريا.

نشر فريق من المتخصصين في التعامل مع الكوارث بعد الزلزال

وفي وقت سابق، قالت مديرة «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» سامانتا باور، إن بلادها شرعت في نشر فريق من المتخصصين في التعامل مع الكوارث بعد الزلزال، مضيفا إن الفريق سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية