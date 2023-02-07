منطقة أمريكية تشهد أقوى زلزال منذ 40 عاما.. «قوته 3.8 درجة بمقياس ريختر»

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ الجزء الشمالي الغربي من ولاية «نيويورك»، شهد هزّة أرضية هي الأقوى منذ 40 عاما مضت، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر.

مركز الزلزال على عمق 3 كيلومترات

وذكرت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أنّ الزلزال وقع في الساعة «01:15 بتوقيت القاهرة» على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية إحدى ضواحي «بوفالو» بالقرب من الحدود مع كندا.

وأضافت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أنّ مركز الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الأمريكية.

من جانبه، أكد مكتب «حاكمة نيويورك» كاثي هوشول، عبر «تويتر»، أنّه لم يتم الإبلاغ عن أضرار أو وقوع إصابات، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي شيكاغو» الأمريكي.

ومنذ العام 1983، ضرب 24 زلزالًا فوق 2.5 درجة على مقياس ريختر منطقة «غرب سينيكا» بلدة تقع في مقاطعة «إيري» شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.