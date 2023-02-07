معلومات عن مشروع مونوريل غرب النيل.. يضم 13 محطة وطوله 42 كيلومترا

تقدمت الأعمال بمحطة رقم 5 «نقابة المهندسين»، بمشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة، ويمر بالطريق الدائري والمريوطية والمنصورية وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وهايبر وان والذي يخدم منطقة الشيخ زايد وجهينة وهيئة المجتمعات العمرانية ومنطقة الحصري ودار الفؤاد والمنطقة الصناعية.

محطات مشروع مونوريل غرب النيل

ويربط المشروع، أيضاً المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق أكتوبر الجديدة، ويربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل، ومحطاته هي وادى النيل وبشتيل والطريق الدائري والمريوطية والمنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومدينة الشيخ زايد ومول مصر ونقابة المهندسين وجهاز السادس من أكتوبر والسادات وجامعة الأهرام الكندية وأكتوبر الجديدة.

عدد محطات مونوريل غرب النيل

ووفق ما نشرته الهيئة القومية لمترو الأنفاق، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن مشروع مونوريل غرب النيل، يربط في النهاية مع القطار الكهربائي السريع في محطة نقابة المهندسين، ويربط مع محطة قطارات الصعيد في محطة بشتيل، كما يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كيلومترا، ويشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة «6 أكتوبر الجديدة».