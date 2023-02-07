تفاصيل حبس المتهم بسرقة دراجة هوائية بالقاهرة.. محامي يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بسرقة دراجة هوائية من عقار بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بحول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية من العقار سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل وبتقنين الإجراءات وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان الدراجة المسروقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».