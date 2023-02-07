هل يختلف حساب التعريفة في العداد الكودي عن «العادي»؟.. الكهرباء تجيب

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين إلى الحصول على تيار كهربي للمنزل أو العمارة أو الوحدة السكنية الخاصة به بصورة غير قانونية، الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء إلى إصدار عداد كودي، يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وهو عداد مؤقت.

وتهتم «الوطن»، على مدار 24 ساعة بتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن العداد الكودي، وهل تختلف المحاسبة به عن العداد العادي أم لا، وفق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

هل يمكن الاعتماد على العداد الكودي بصفة دائمة في الحصول على التيار الكهربائي؟

يعد العداد الكودي عداد مؤقت، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحصول على التيار الكهربي بصفة دائمة، إذ أنه يمنح المواطن فرصة الحصول على تيار كهربي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد العادي، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

هل تختلف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العادي؟

تقوم العدادات الكودية باحتساب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني، ولا تختلف تعريفة الحساب عن العداد العادي على الإطلاق.

هل يجوز اعتماد العداد الكودي لإثبات ملكية ويجوز التقدم به للجهات الرسمية؟

وفق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، فإنه لا يمكن الاعتماد على العداد الكودي كسند ملكية على الإطلاق، إذ أنه غير مخصص باسم الشخص المالك له، ولكنه برقم كودي فقط.