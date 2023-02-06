«مرفق الكهرباء» يتدخل لحل شكوى مواطن تضرر من تعليق شحن الكارت بالقليوبية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تدخلة لحل شكوى أحد المشتركين بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي تضرر فيها من شحن كارت العداد مسبق الدفع بمبلغ 635 جنيها، من إحدى ماكينات الشحن ولم يجرى نزول مبلغ الشحن على الكارت.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المشكو في حقها جرى ما يلي:

- شحن كارت الشحن بمبلغ 635 عن طريق إحدى ماكينات الدفع الإلكتروني.

- أن مبلغ الشحن لم يتم توريده لشركة توزيع الكهرباء لعملية شحن غير كاملة شحنة معلقة·

التواصل مع المشترك

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه جرى التواصل مع المشترك إحضار إيصال الشحن حتى يمكن مطالبة الشركة المالكة لماكينة الدفع الإلكتروني بمبلغ الشحن، وتم استرجاع قيمة الشحنة، والتواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

طريقة إرسال المواطنين الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».