فوائد العداد الكودي للكهرباء.. والمستندات المطلوبة للتقديم

فوائد العداد الكودي.. تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك «جوجل» العالمي، إذ يبحث عدد من المواطنين عن عداد الكهرباء الكودي أو العداد مسبوق الدفع، كي يتمكنوا من التقديم عليه ومن ثم تركيبه، كبديل لعدادات الكهرباء القديمة، وذلك نظرًا لما يتيحه العداد من فوائد ومزايا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، فوائد العداد الكودي، وفقًا لموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

فوائد العداد الكودي

- العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، بالقيمة التي يحتاجها المواطن.

- العداد لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

- يعتبر العداد الكودي أفضل من نظام الممارسة، لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلي فقط.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن المواطن من تقنين وضعه حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء، بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- سعر الكيلو وات في الساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

المستندات المطلوبة للتحويل للعداد الكودي

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هناك عددًا من المستندات، التي يجب تحضيرها للتقديم على العداد الكودي، وتتمثل في: «عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية، صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها، إيصال مياه أو تليفون أو غاز، إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا».

وأتاحت وزارة الكهرباء، إمكانية التقديم لتركيب العداد الكودي، من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهي منصة جديدة تابعة لوزارة الكهرباء.