قناة القاهرة الإخبارية: عائلات كاملة فُقدت تحت الأنقاض في الشمال السوري

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن إجمالي عدد ضحايا زلزال أمس بالأراضي السورية يقارب 1500 متوفي و3600 مصاب، وفقًا لإحصاءات الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني، إذ أن الوفيات بالأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية بلغت نحو 760 قتيلا و1500 مصاب، وخارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بلغت نحو 730 قتيلا و2100 مصاب، مؤكدا أن هناك عائلات كاملة فُقدت تحت الأنقاض في الشمال السوري.

وصول طائرات المساعدة لمطارات سوريا

وأضاف «هملو»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بحلول منتصف ليل أمس وصلت طائرة مساعدات إيرانية تبعتها طائرة مساعدات عراقية، تحمل 60 طنا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وجود حديث عن وصول طائرة أخرى من العراق وطائرة من الجزائر، وتشمل المساعدات ملابس ومواد غذائية ومساعدات عينية، إضافة للفرق الهندسية والفرق الطبية والمتطوعين الذين توجهوا إلى عدد من المحافظات خاصة محافظتي حلب واللاذقية.

عائلات فقدت بالكامل والطقس الشتوي يعيق وصول الفرق الطبية والهندسية

وأوضح أن الجو الشتوي العاصف بالأراضي السورية قد يعوق إمكانية وصول بعض الفرق الطبية والهندسية لإنقاذ المصابين والعالقين تحت الأنقاض، أما المنطقة بشمال سوريا فأنها تعد أصعب في وصول المساعدات كونها منطقة مكتظة بالسكان فضلا عن وجود العديد من الأبنية التي بنيت بشكل عشوائي، وكثير من السكان لا يعرفون بعض، إذ تعد مناطق نزوح، فبعض العائلات فقدت بالكامل ولا أحد يعرفها.