«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية.. وأمطار على المحافظات الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد بداية من الغد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، حيث تهدأ سرعات الرياح، بينما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم

وكشفت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، عن فرص سقوط الأمطار، موضحة أنّها مستمرة على المناطق الساحلية فقط، وتتراوح شدّتها بين متوسط وغزيرة، على محافظات «مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ ودمياط، وبورسعيد»، ومدينتي رفح والعريش، تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل أمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ فرص سقوط أمطار اليوم ستكون أقل، وعلى فترات متقطعة، لافتة إلى انخفاض فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، واعتدال حركة الرياح.