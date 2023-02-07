حالة الطقس اليوم: أمطار ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم، بمختلف أنحاء الجمهورية، نظرا لاستمرار تأثير المنخفض القطبي البارد القادم من جنوب شرق أوربا على سطح البحر المتوسط، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم ممطر وشديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا بمختلف مناطق الجمهورية، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وتتقدم مع ساعات النهار لتصل إلى المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل ما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09