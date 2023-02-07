«مياه الشرب» تطلق حملة توعية للمواطنين في مدن الجيزة

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن هناك أهمية لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأوضح «بدوي»، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ حملات للتوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، شملت مراكز ومدن «أوسيم، والوراق، وكرداسة، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر».

رسائل توعية مائية للمواطنين

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن تلك الحملات تستهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات المواطن تجاه المياه، وتوعية وحث المواطنين بأهمية إتباع السلوكيات الصحيحة، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، لافتاً إلى توزيع «بروشورات» تحمل العديد من رسائل التوعية المائية للمواطنين.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أنه تم تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد المياه، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى.