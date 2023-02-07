موعد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء في الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بنطاق المراكز والقطاعات الواقعة بنطاق عملها، خلال الفترة من اليوم، 7 فبراير الجاري حتى الاثنين المقبل، بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات

- قطاع المركز بعزبة السبكي: الأحد والاثنين، وقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

- مركز ديرب نجم بقرية الديسة: الأحد والاثنين، وقرية صفط زريق من الثلاثاء إلى الخميس.

- مركز الحسينية بقرية «الأخيوة»: الأحد.

- مركز فاقوس بقرية «النوافعة»: من الاثنين إلى الخميس.

خدمات السيارات المتنقلة

وسيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم الخدمات التالية للمواطنين: «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».

التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع ضمن خطة الشركة القابضة للمياه في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى شن قطاع الإبراهيمية، تحت إشراف مدير عام الفرع، حملات مكثفة داخل نطاق المدينة، لتنفيذ خطط الإحلال والتجديد للعدادات الميكانيكية والمعطلة بعدادات مسبقة الدفع، بنطاق قرى كفور نجم والخضارية وعزبة القماش، بالإضافة إلى رصد العديد من حالات التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، ورصد التراكمات بالعدادات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.