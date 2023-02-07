شركات المياه تواصل رفع تجمعات آثار الأمطار في المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونوة تساقط الأمطار التي تواجهها جمهورية مصر العربية وخاصة على القطاع الشمالي والمحافظات الساحلية، تستمر جهود إدارة الأزمات والطوارئ بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع أماكن تجمعات الامطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد تعرض بعض المدن لتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة.

وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء النوات والتقلبات المناخية

وأكد الدكتور ابراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النوات التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء هذه النوات والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والآلات المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.

الدفع بسيارات ومعدات الشركة على أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى تعرض مدينة مطروح لأمطار غزيرة ومتوسطة بداية من الساعات الاولي من صباح اليوم وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها ومازالت الاعمال مستمرة حتى الان .

تحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة GPS

جدير بالذكر أن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة قامت بتحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة (GPS) من الإدارة العامة (GIS ) من خلال تحديد مستويات الانخفاض عن سطح الأرض وقامت برسم خرائط خاصة بهذه المناطق ووضعت خطة مسبقه للتعامل مع كل منطقة وفقا لطبيعتها.