رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

شركات المياه تواصل رفع تجمعات آثار الأمطار في المحافظات

كتب:

سلامة عامر
02:54 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
خلال تعامل شركة المياه والصرف مع تجمعات الامطار

خلال تعامل شركة المياه والصرف مع تجمعات الامطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونوة تساقط الأمطار التي تواجهها جمهورية مصر العربية وخاصة على القطاع الشمالي والمحافظات الساحلية، تستمر جهود إدارة الأزمات والطوارئ بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع أماكن تجمعات الامطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد تعرض بعض المدن لتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة.

وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء النوات والتقلبات المناخية

وأكد الدكتور ابراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النوات التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء هذه النوات والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن وتوفير المعدات والآلات المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.

الدفع بسيارات ومعدات الشركة على أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى تعرض مدينة مطروح لأمطار غزيرة ومتوسطة بداية من الساعات الاولي من صباح اليوم وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي أماكن تجمع مياه الأمطار والتعامل معها ومازالت الاعمال مستمرة حتى الان .

تحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة GPS

جدير بالذكر أن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة قامت بتحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة (GPS) من الإدارة العامة (GIS ) من خلال تحديد مستويات الانخفاض عن سطح الأرض وقامت برسم خرائط خاصة بهذه المناطق ووضعت خطة مسبقه للتعامل مع كل منطقة وفقا لطبيعتها.

اقرأ المزيد:

أماكن انقطاع مياه الشرب في المحافظات غدا.. اعرف المواعيد

قطع المياه بالأقصر لمدة 6 ساعات.. ورفع الاستعداد لسحب تجمعات الأمطار بالقليوبية

أمطار غزيرة متواصلة على الإسكندرية.. و«الصرف الصحي» يزيح تجمعات المياه (صور)

هطول أمطار في عدة مدن بكفر الشيخ.. وجهود مكثفة لرفع تجمعات المياه

«الصرف الصحي» بالإسكندرية: كمية الأمطار كبيرة.. ونتعامل فورا مع تجمعات المياه

أخبار الإسكندرية.. رفع تجمعات المياه من الشوارع ليلا قبل أمطار الفجر

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في الدقهلية.. وبدء عمليات شفط تجمعات المياه

سيول وأمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. وجهود مكثفة لرفع تجمعات المياه
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.