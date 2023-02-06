خريطة قطع المياه في المحافظات لمدة 11 ساعة.. تستمر حتى صباح غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، قطع المياه عن مدينة دمياط في السابعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غدٍ، ولمدة 11 ساعة، مشيرا إلى أنّ سبب الانقطاع هو إيقاف محطة مياه دمياط لإصلاح كسر مفاجئ.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة، المذكورة كما أعلنت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

غسيل والتطهير بالخزانات الأرضية

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ قطع المياه عن مركز ومدينة فوه بالكامل قطاع سيدي سالم خط القصابين، دسوق قرية محلة مالك، وأطراف شبكة مطوبس، حتى العاشرة من مساء اليوم؛ للقيام بأعمال الغسيل والتطهير بالخزانات الأرضية، ما استوجب وقف محطة فوه الرئيسية.

استطلاعات رأي العملاء المترددين بمراكز الخدمة

فيما قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بعمل استطلاعات رأي العملاء المترددين بمراكز خدمة عملاء طلخا، نبروه، شرق المنصورة، غرب المنصورة، وجمصة، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع العملاء للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة، والعمل على تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ الخطة السنوية للتوعية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتوعية التي تستهدف تأكيد ضرورة ترشيد الاستهلاك، وتلافي السلوكيات الخاطئة في استخدامات مياه الصرف الصحي.