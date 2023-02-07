نائب محافظ القاهرة: خطة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في كافة مشروعات الأحياء بالمنطقة الجنوبية وخاصة مشروعات الصرف الصحي من خلال تحديد جداول زمنية يتفق عليها جميع الجهات لإنهاء الأعمال تنفيذا للخطة الموضوعة لتحسين كافة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

جهود فرق العمل للانتهاء من مشروعات شبكة الصرف الصحي

وتابعت نائب المحافظ جهود فرق العمل للانتهاء من مشروعات شبكة الصرف الصحي بشارع ورش العمرة بحلوان تمهيدا لرفع كفاءته، والعمل على تذليل العقبات والتحديات للمساهمة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والاستغلال الأمثل لكافة المبالغ المرصودة لها ومتابعة المشروعات المتعثرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سيولة مرورية لمواكبة كافة أعمال التطوير والمشروعات التي تشهدها أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

جدول زمني للانتهاء من المشروعات

وشددت نائب المحافظ على تذليل كافة التحديات للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 وفقا للجدول الزمني طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، ومتابعة الأعمال الخاصة بمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الإعداد للدفع النفقي بقطر 1800مم بطول حوالي 300م بشارع ورش العمرة ضمن مشروع تحسين الصرف الصحي لمجمع عقد 3 بحلوان، كما تم الانتهاء من حفر بيارة الدفع رقم 9 بشارع ورش العمرة خلال تربة صخرية وبعمق 14مترا.

وأوضحت أن الاعمال الجارية حاليا بالشارع تضم عمل 4 بيارات صرف صحي ووضع جدول زمني تلتزم به كافة الأطراف المشاركة والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بالتوازي مع أعمال الرصف للمسافات التي تم انتهاء المشروع بها.

تحسين شبكة الصرف الصحي

وشددت نائب المحافظ على ضرورة السير بخطى سريعة لتنفيذ هذا المشروع بشارع العمرة للانتهاء من مشروع تحسين شبكة الصرف الصحي تمهيدا لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق باعتباره من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين، وحثت على أهمية ضغط الجدول الزمني وتكثيف الاعمال من خلال الورديات التي تعمل على مدار24 ساعة بإنجاز الاعمال الى جانب تقديم كافة التسهيلات لاستخراج تصاريح الحفر و التراخيص الخاصة بالمرور من قبل الحي مع المتابعة المستمرة الميدانية لكافة مستجدات الاعمال للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.