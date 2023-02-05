رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة ملفات التعاون

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة ووفد مرافق له وممثلي من شركة تويوتا تسوشو وممثل شركة قناة السويس لتداول السيارات المختصة بتشغيل رصيف الرورو بشرق بورسعيد، وتطرق اللقاء إلى عرض تقديمي حول التحضيرات الخاصة بالجولة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية قريباً بالعاصمة اليابانية طوكيو للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرض المشروعات اليابانية القائمة في السخنة وشرق بورسعيد.

ضخ استثمارات داخل المنطقة

وتنظم السفارة مع مكتب اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، للقاء وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات يابانية مهتمة وراغبة في ضخ استثمارات داخل المنطقة، وذلك ضمن الاهتمام البالغ الذي تحظي به المنطقة الاقتصادية من مختلف دول العالم، لاسيما بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية مما ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وإمكاناتها بشكل أكبر.

6 مواني متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بهذه الجولة المرتقبة لما تمتلكه الهيئة من مقومات وموقع جغرافي وسهولة نفاذ البضائع للأسواق الخارجية وخاصة من آسيا لإفريقيا والعكس، فضلاً عن امتلاكها مناطق صناعية متكاملة و6 مواني متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

كما تطرق اللقاء إلى إجراء جلسات عمل مشتركة مع مستثمري طوكيو وممثلي الشركات العاملة في الصناعات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، وذلك خلال الجولة الترويجية، فضلاً عن عرض تجربة الجانب الياباني ممثلة في مشروعات رصيف الرورو بشرق بورسعيد ومصنع سرايا لإنتاج مستحضرات التجميل من الأعشاب الطبيعية بالسخنة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس المنطقة الاقتصادية بزيارة طوكيو في إطار جولاته الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالخارج واستقطاب استثمارات أجنبية في صناعات مختلفة.