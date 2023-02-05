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لبنى عسل: قناة السويس حققت أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخها خلال يناير الماضي

كتب:

محمد عزالدين
08:54 م | الأحد 05 فبراير 2023
لبنى عسل

لبنى عسل

علقت الإعلامية لبنى عسل على نفي هيئة قناة السويس صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، قائلة: «هذه الشائعات تنتشر بشكل يومي، فمع أي عمل أو أي إنجاز أو أي أزمة دائما ما تزيد الشائعات، والأزمة العالمية والاقتصادية جعلت الشائعات تستهدف أي عمل أو تطوير أو أي أموال أو عملة صعبة».

أرقام قياسية تتحقق لأول مرة

وأضافت لبنى عسل خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك إنجازا وأرقاما قياسية تحققت لأول مرة بالنسبة لقناة السويس، متابعة: «بعد محاولات التشكيك في أهمية تفريعة قناة السويس، وشاهدنا مردود ذلك من تطوير وتوسعة، واستيعاب وسفن كبيرة».

وتابعت: «في شهر يناير حققت القناة أكثر من 800 مليون دولار لأول مرة في تاريخ القناة، وصندوق النقد كان يتوقع وصول العائدات لـ 8 أو 9 مليارات في 2028، وإذا سارت هذه المبالغ بهذا الشكل بشكل شهري نستطيع تحقيق ذلك هذا العام والعام المقبل أيضا، وبالتالي تأتي أهمية العملة الصعبة أهمية كبرى».

هذه قناة حفرها أجدادنا بدمائهم وعرقهم

وواصلت: «قناة السويس حفرها أجدادنا بدمائهم وعرقهم، قناة حافظنا عليها وحاربنا من أجلها، واتبذل منها الغالي والنفيس، وبالتالي لا يعقل أن تكون هذه الشائعات حقيقة».  

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بقلم محمد عزالدين