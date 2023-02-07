حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل في شبرا الخيمة بسبب خلافات بينهما

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام لقتله عامل في مشاجرة بسبب الخلافات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

عاطل يقتل عامل في شبرا الخيمة

وكان عاطل قد قتل عامل بالمطواة في مشاجرة بينهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات بينهما، وجرى نقل المجني عليه جثة هامدة لأحد المستشفيات، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بدفن الجثة وحبس المتهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة أحد الأشخاص وبها جروح طعنية في الجسم.

وانتقلت قوة امنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبسؤال والد المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواه، محدثا إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

ضبط المتهم بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة للسبب ذاته، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأوضح أحمد عبدالستار، المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة وفق المشار إليه من معلومات تندرج ضمن وقائع المشاجرات والضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد، وفي حالة ثبوت وجود نية سبق وإصرار في الواقعة، تغلظ العقوبة وتصل إلى الإعدام شنقا، وفق إحالة القضية أمام محكمة الجنايات.