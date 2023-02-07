المنظمة الفرانكوفونية: نتطلع لإقامة علاقات تجارية واستثمارية مع مصر

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي رفيع المستوى بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمنظمة الفرانكوفونية، في إطار زيارة بعثة اقتصادية للمنظمة الفرانكوفونية تستمر ليومين، ووجه هنري مونصو مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الشكر للدولة المصرية على حسن الاستضافة، مؤكدًا وجود تاريخ طويل من الصداقة التي تجمع مصر مع الدول الناطقة بالفرنسية.

وأضاف «مونصو» في تقرير مذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن وصول البعثة الفرانكوفونية إلى مصر يفتح الباب أمام العلاقات التجارية والاستثمارية 2023 و2024، إضافة إلى أنه يعكس نمو مستمر من الاستثمارات الفرانكوفونية، والتي تمثل 54 دولة، وتمثل الكثير من الإحتياطي العالمي.

وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى للفرانكوفونية مهم لمصر كونه يتيح لها الفرص الاستثمارية، داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والموانئ والمناطق الصناعية، لافتا إلى تنظيم زيارة للمستثمرين بمنطقة السخنة، غدا لمشاهدة التطور الكبير الذي شهده ميناء العين السخنة، وستشمل المناطق الصناعية والعمل بها، سواء التي بدأ العمل بها أو تلك التي يتم الإعلان عن افتتاحها قريبًا.

وأشار الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إلى إنه من المعروف أن الدول الناطقة باللغة الفرنسية تنتشر في مختلف أرجاء العالم، وبالتالي فإن جذب مستثمرين من هذه المناطق له انعكاساته المهمة جدًا على مناخ الاستثمار في مصر، إذ أن مصر تمتلك فرص واعدة لجذب العديد من الشركات التي تنتقل الآن من الشلاق الأقصى، إضافة إلى الفرص المتوفرة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بمجال الهيدروجين الأخضر.