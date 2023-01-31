«مكافحة الإدمان» يدرّب 120 متطوعا بمؤسسة حياة كريمة لمناهضة المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي الأول بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لإعداد قيادات العمل التطوعي في المؤسسة لمناهضة قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي مؤسسة حياة كريمة «خالد جمال عبدالناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني، وندى خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، ومحمد مسعد، مسؤول الفعاليات الميدانية بالمؤسسة»، وبمشاركة 120 قيادة تطوعية بمؤسسة حياة كريمة.

أنشطة وخدمات تنموية متكاملة في قرى حياة كريمة

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ العديد من الأنشطة والخدمات التنموية المتكاملة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للارتقاء بمستوى الخدمات في هذه القرى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

28 مركز لعلاج مرضى الإدمان في 17 محافظة

وأوضح أنّه جار إنشاء 5 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالعديد من المحافظات وفقا للمعايير الدولية منهم مركزين في قرى حياة كريمة، بمحافظتي دمياط والغربية، وجار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في قنا والجيزة، فضلا عن 28 مركزا لعلاج مرضى الإدمان في 17 محافظة، لافتا إلى أنّ جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان.

استمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم لتنفيذ البرامج التوعوية

ووجّهت وزارة التضامن، باستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم لتنفيذ البرامج التوعوية، بشأن أضرار تعاطي المخدرات، موضحة أنّ المعسكرات التدريبية تهدف إلى زيادة قدرات المتطوعين من الشباب والفتيات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية لوقاية الشباب من الإدمان.

وفي ختام فعاليات المعسكر التدريبي، أجرى الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حوارا مفتوحا مع قيادات العمل التطوعي بمؤسسة «حياة كريمة»، مؤكدا أهمية دورهم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، خاصة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» بين فئات المجتمع المختلفة.

أنشطة توعوية في 750 قرية

وأضاف عثمان، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة «حياة كريمة»، بعد تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات على مدار العام الماضي في 750 قرية ضمن مبادرة الصندوق «قرية بلا إدمان».

وكشفت قيادات العمل التطوعي لدى مؤسسة حياة كريمة، عن رغبتهم في الانضمام لرابطة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مع استمرارهم كقيادات تطوعية بالمؤسسة تحت شعار «حياة كريمة دون إدمان»، فضلا عن مشاركة الصندوق في تنفيذ برامج لتوعية طلاب المدارس بأضرار الإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يرفع الوعي لديهم بخطورة التعاطي، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان.

وأكدت القيادات أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يقدّم أوجه الدعم كافة طوال فترة المعسكر التدريبي الأول للمتطوعين في محافظات «القليوبية، والفيوم، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، وقنا»، حيث تضمن المعسكر التدريبي على مدار 3 أيام سلسلة من المحاضرات عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، ومهارة ضغط الأقران.