تجار: انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة بسبب استيراد شحنة الذرة الصفراء

تشهد أسواق الدواجن إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، خاصة في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الأسر المصرية لاستقباله من خلال شراء ما يحتاجونة خلال الشهر الكريم، وتعتبر الدواجن واللحوم بالنسبة للعديد من المواطنين أهم عنصرين يجب تواجدهما على مائدة الطعام.

إقبال كثيف على شراء الدواجن

وفي جولة لـ«الوطن» في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن اقبال المواطنين على شراء الدواجن مستمر طوال العام، لكنه يزداد قبل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تستعد البيوت المصرية من خلال شراء الدواجن واللحوم والياميش وغيرها من مستلزمات الشهر الكريم.

وقال محمد رفعت، صاحب محل دواجن، إن الإقبال بدأ في التزايد على غير المعتاد مع نهاية شهر يناير الماضي، موضحا أن أسعار الدواجن تختلف من محافظة ومنطقة لأخرى، كما أن الأنواع والأوزان هي من تحدد سعر الدجاج، ويعتبر الدجاج الاأبيض الأكثر مبيعا في الأسواق يليه الدجاج البلدي.

استقرار أسعار الدواجن الفترة المقبلة

ومن جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن الإقبال على شراء الدواجن مستمر طوال العام، لكنه يزداد في المواسم، حيث لا غنى للمواطنين عن تناول البروتينات، مشيرا إلى أن الدجاج البلدي سجل 80 جنيها في الأسواق، والأبيض 77 جنيها، ودجاج الأمهات 67 جنيها، بينما بلغ سعر الأرانب في الأسواق 70 جنيها، والبط البلدي 70.25 جنيه، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تكون مناقصة استيراد الذرة الحكومية لصغار المربين ذات أثر ملموس على السوق الفترة المقبلة.

استيراد الذرة الصفراء يساعد على تراجع الأسعار

وقال رشاد أحمد قرني، عضو شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 60 ألف طن ذرة صفراء سيساعد على عودة المناخ الآمن للأسواق، وبالتالي تراجع الأسعار بشكل مطرد، ما سينعكس بشكل إيجابي على الأسواق.