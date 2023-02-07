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جرام الذهب يسجل أول خسارة منذ الصباح.. وعيار 21 ينخفض 5 جنيهات

كتب:

محمد الدعدع
03:54 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
الذهب- صورة تعبيرية

الذهب- صورة تعبيرية

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة 6 جنيهات في جرام عيار24، حيث سجل سعر العيار الأكثر نقاءً 1954 جنيها من 1960 جنيها في بداية التعاملات الصباحية، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1710 جنيهات من 1715 جنيها صباحاً.

تراجع أسعار الذهب

وبحسب بيان شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر الأوقية عالمياً واصل التراجع إلى مستوى 1869 دولارا أمريكيا، وسجل عيار الذهب 18 في منتصف تعاملات اليوم 1466 جنيها، متراجعا بقيمة 4 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب 13680 جنيها.

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.