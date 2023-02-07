المخرج عمرو جودة يشارك بـ«ممنوع الوقوف أو الانتظار» في «الأقصر للسينما»

يشارك المخرج عمرو جودة بمشروعه السينمائي القصير الجديد «ممنوع الوقوف أو الانتظار» في مسابقة فاكتوري ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمقرر إقامته حتى الخميس المقبل.

«الأقصر للسينما الإفريقية» ينتهي الخميس

وستعلن غدًا الأربعاء نتائج جوائز مسابقة فاكتوري والتي يشارك فيها عدد من المشاريع السينمائية من مصر.

تدور أحداث فيلم «ممنوع الوقوف أو الانتظار»، في شوارع القاهرة حينما يقبل شاب وفتاة بعضهما البعض في لحظة رومانسية، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب بسبب تلك القبلة التي تصبح محط أنظار الجميع.

فيلم ممنوع الوقوف أو الانتظار من إخراج عمرو جودة

وتدور قصة الفيلم بين 3 شخصيات، وهم هند خليل أبوالمجد، ونادر حسن رياض والسايس رضا والعمل من تأليف وإنتاج مي زيادي.

يشارك بجانب فيلم المخرج عمرو جودة أفلام «علي يقابل الأشباح» من إخراج ضحى حمدي، «ألو» إخراج فاطيما الريس، «جذور بنية» إخراج أحمد الشيبيني، عند الكشك إخراج بسنت غنيمي، «محترم» إخراج عبده سمير، «الجمعية» إخراج نورهان عبدالسلام، «تريسيكل» إخراج محمد عبدالعزيز، «دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم» من إخراج سيف الله هاني، «فرار» إخراج الشمندي.