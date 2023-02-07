كليب «نصابة» لمحمد رمضان يحقق 6 ملايين مشاهدة في 6 أيام

طرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة «نصابة»، الذي جري تصويره في منطقة الأهرامات، الأربعاء الماضي، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

محمد رمضان في قائمة الأكثر استماعا

وحققت أغنية «نصابة» لمحمد رمضان ونجم الراب الجزائري ديدن كانون، أكثر من 6 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك خلال 6 أيام فقط.

وتحتل أغنية «نصابة» المركز الثامن، في قائمة الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، والكليب تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، وإخراج أنيس سبتي.

محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل العمدة

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد «العمدة»، داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ وذلك تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2023.

أبطال مسلسل العمدة

مسلسل «العمدة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم: زينة، هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، منذر رياحنة، دعاء حكم، عصام السقا، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، طارق الدسوقي.