«الأرصاد الجوية»: تحسن نسبى في حالة الطقس غدا وتراجع سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في حالة الطقس غدا على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تقل كميات الأمطار، وتنحصر على السواحل الشمالية للبلاد، في حين تظل الحرارة اقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، أن الطقس الغد، شديد البرودة ليلا، بارد نهارا على كافة أنحاء الجمهورية، كما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد والوادي الجديد، كما تقل فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات عدا السواحل الغربية والشرقية للبلاد ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا كما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09