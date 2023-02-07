أسعار الفائدة على شهادات «البريمو» من بنك القاهرة بعد قرار «المركزي»

يقدم بنك القاهرة، إلى عملائه، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، منها شهادات الادخار التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، إذ تمكنهم من الحصول على عائد مادي ثابت ومضمون، بعد إيقاف العمل بشهادات الـ25% والـ22.5%.

وتستعرض بوابة «الوطن»، مميزات شهادات البريمو من بنك القاهرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة.

شهادة البريمو جولد

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه ومضاعفات الـ1000 بدون حد أقصى.

العائدة على الشهادة: 16% يصرف شهريًا، 16.25% يصرف ربع سنوي، 17.25% يصرف سنوي.

شهادة البريمو ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: 3- 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

العائدة على الشهادة: 15.25% يصرف شهريًا، 15.5% يصرف سنوي.

يتم احتساب العائد على الشهادة في اليوم الثاني من شراءها.

شهادة البريمو اكسترا: الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.

العائدة على الشهادة: 13.25% يصرف شهريًا، 13.5% يصرف ربع سنوي.

يتم احتساب العائد على الشهادة في اليوم الثاني من شراءها.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.