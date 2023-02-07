إخلاء منزلين من السكان في أبوقرقاص بالمنيا بعد انهيار آخر مجاور

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، منزلين من السكان، داخل قرية كوم الزهير بالوحدة المحلية بأبيوها، بعد انهيار منزل ثالث مجاور، مما أثر علي الحوائط المشتركة بالمنازل الملاصقة.

انهيار منزل ريفي في أبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حمادة فتحي أحمد، ويقع بقرية كوم الزهير بالوحدة المحلية بأبيوها في غرب مركز أبوقرقاص.

إخلاء منازل مجاورة من السكان

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين عدم وجود أي إصابات بشرية، حيث أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومقام من الطوب اللبن علي مساحة 150 متر مربع، وخالي من السكان، وقد تسبب انهياره في حدوث ضرر بالغ بمنزلين مجاورين ملك كلا من: فوزي أحمد حسانين، وإسماعيل أحمد علي، وتم إخلاؤها من السكان ونقلهم للإقامة عند ذويهم، وتم عمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة.

كما تم فصل المرافق عن المنازل الثلاثة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والتنظيم لاتخاذ اللازم.