عاجل.. مصر والسودان يحصدان المراكز الأولى في أصحاب الصوت الحسن بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائزين بجائزة الفرع الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 5 أيام، ويختص الفرع الأول بحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن.

وجاء في المركز الأول، ماهر محمد عبد النبي فرماوي من مصر، وفاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

وَفي المركز الثاني، عبد الله عز الدين عبد الرحمن من السودان، فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وكانت فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، انطلقت في 4 فبراير الجاري، برعاية رئيس الجمهورية، التي تعد مسابقة فريدة في تاريخ المسابقات القرآنية، وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أو عدد الدول المشاركة، وكذلك من حيث أعداد المشاركين، أم من حيث البرامج المصاحبة لها.

وضمت المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم ثمانية فروع، هي الفرع الأول عن حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

أما الفرع الثاني للأسرة القرآنية، في حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، أما الفرع الثالث فسيكون في حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

وجاء الفرع الرابع في المسابقة في حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، والفرع الخامس في حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا، بحيث تكون الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

أما الجائزة الثانية 100 ألف جنيه، والفرع السادس، لذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع السابع للناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع الثامن للمحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.