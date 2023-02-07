رئيس «شباب البرلمان» لقصواء الخلالي: تعديل قانون الرياضة يصب في مصلحة الأندية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الرياضة يصب في مصلحة الشركات الخاصة والأندية والهيئات الرياضية بشكل عام، والإتاحة للمستثمر الجاد الذي يسعى للاستثمار في المجال الرياضي بأن يكون لديه فرص متميزة.

خدمات رياضية

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشركات أو الأندية التي تسعى حاليا لتكون شركات رياضية أو خدمات رياضية جزء منها نجح ولكن البعض الآخر واجهته صعوبات، لذلك نسعى لتعديل قانون الرياضة للقضاء على هذه الصعوبات.

الشباب والرياضة

وأشار إلى أن مشروع القانون يعطي للوزير المختص تحديد رسوم ترخيص الأندية بحد أدنى 1% وبحد أقصى 5% ولا يوجد ثبات في نسبة الـ5%، وهذه النسب قابلة للتعديل من خلال لجنة الشباب والرياضة عند مناقشة القانون، وكلما انخفضت النسبة كانت الفرص أفضل.

وتابع: «الكل أوضح أن تحمل الشركات الناشئة بالنسبة للخدمات الرياضية والقيمة الكبيرة بنسبة 5% سيكون كبيرا، لكن مسؤول الوزارة أوضح أن الحد الأدنى سيكون 1% وحد أقصى 5%».