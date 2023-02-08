استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر العملة الأمريكية المتمثلة في الدولار، مع بداية التداولات البنكية صباح اليوم الأربعاء، خلال حركة البيع والشراء مقابل الجنيه المصري اليوم، بحسب ما كشفت المواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الدولارمقابل الجنيه اليوم

وفي إطار متابعات «الوطن» عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك، نرصد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنكين التجاري الدولي والمركزي

حافظ الدولار اليوم على سعره داخل البنك المركزي المصري، أمام الجنيه، وبلغ 30.25 جنيه للشراء، و30.35 للبيع، وهو السعر ذاته الذي استقر عليه في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار بين 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع، حافظ سعر الدولار، في بنكي مصر والأهلي، مع بداية التدولات الصباحية اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم، نحو 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية، بلغ سعر العملة الأمريكية 30.25 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.35 جنيه للبيع.