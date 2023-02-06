متحدث «الصحة»: 12 مليار جنيه للعلاج المباشر في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار واحدة من المبادرات التي تمس أغلب المواطنين، مشددًا على أنّ كل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن مستشفيات القطاع الأهلي، تشارك في المبادرة، ويوجد 11 تخصصا رئيسيا بالإضافة إلى التخصصات الفرعية، بما يقدر في الإجمالي بـ30 تخصصا، وكل ذلك على نفقة الدولة، حيث جرى تخصيص 12 مليار جنيه للعلاج المباشر.

عبدالغفار: الانتظار لعملية زراعة القوقعة كان يصل إلى 3 سنوات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «لما بدأت المبادرة في عام 2018 كنا نتحدث عن 8700 مريض بقوائم الانتظار، وكان متوسط مدة الانتظار في جراحات مثل تغيير المفصل يصل إلى سنتين، والقسطرة من 6 إلى 8 أشهر، وجراحات مثل القلب المفتوح، كانت تستغرق نحو 12 شهرا، وكان الانتظار لعملية زراعة القوقعة تصل إلى 3 سنوات».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «أما اليوم، فنحن نتحدث عن جراحات في الأورام والعظام والرمد والقلب المفتوح والقسطرة القلبية والمخ والأعصاب وزراعة الكبد والكلى والقسطرة الطرفية والمخية».

أكثر من 1.5 مليون جراحة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وصلنا إلى مليون و567 ألف و780 تدخلا، منها 102 ألف و725 تدخلا، و84 ألف و764 للعظام، وأكثر من 160 جراحة رمد، و68 ألف جراحة قلب مفتوح، بمتوسط انتظار يتراوح بين 2 أسبوع إلى 3 أسابيع، وإذا بقي المريض لمدة أسبوعين في المستشفى دون تحديد موعد الجراحة، يتم تحويله مركزيا من خلال غرفة قوائم الانتظار إلى مستشفى أخرى، ولا تبدأ التحاليل من البداية، وقبل التحويل يتم استئذان المريض.