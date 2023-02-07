«مياه الغربية»: خطة لمواجهة تحديات الطقس ورفع حالة الطوارئ

قال الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الشركة وضعت خطة بالتنسيق مع محافظة الغربية، من أجل مواجهة تحديات الطقس السيء، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين من قبل سيارات الشركة.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار

وأكد «شطا» لـ«الوطن»، أنه تم التعامل الفورى مع مياه الأمطار عقب سقوطها، بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الغربية وغرفة الطوارئ الرئيسية بالمركزية والتنسيق الدائم مع أفرع الشركة المختلفة، داخل المراكز، مضيفاً أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من أجل مواجهة تحديات الطقس السيء، وتم منع كافة الإجازات، وانتشار سيارات شفط المياه في أماكن تمركزها بشوارع وميادين المحافظة للتعامل مع الأمطار بشكل فوري.

غرفة عمليات لمتابعة أحوال الطقس

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن هناك غرفة عمليات داخل الشركة، تعمل 24 ساعة، من أجل استقبال أي بلاغات أو شكاوى المواطنين، بخصوص تجمع مياه الأمطار، أو أي أعطال ناتجة عن وصلات مياه الشربص والصرف الصحى، ويتم استقبال البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 125 والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.