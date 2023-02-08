فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال يحقق 10 ملايين جنيه في دور العرض

تصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» للفنان رامز جلال، المركز الأول، بين الأفلام المنافسة الأخرى، حيث حقق إجمالي إيرادات أمس نحو 336 ألف جنيه بدور العرض، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي .

نجاح فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال

وووفق حديث الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، فصل إجمالي إيرادات فيلم «أخي فوق الشجرة» 10 ملايين جنيه في 3 أسابيع فقط، واستطاع أن يحافظ على الصدارة والمركز الأول بين مجموعة الأفلام الأخرى المنافسة.

قصة فيلم «أخي فوق الشجرة»

تعود الجمهور على أن يظهر رامز جلال بشكل مختلف باستمرار، ويظهر رامز جلال خلال الفيلم بشخصيتين، وقد نال الفيلم إشادات من الجمهور والنقاد، خاصة أنه استطاع أن يحافظ على الصدارة .

أبطال فيلم «أخي فوق الشجرة»

واختار الفنان رامز جلال، عدد من نجوم الفن خلال الفيلم، منهم تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، تعتمد أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة» بشكل أساسي على الكوميديا .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان رامز جلال، لتجهيز مشروعات فنية جديدة له خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح فيلمه الأخير «أخي فوق الشجرة».