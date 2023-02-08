«المالية»: زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية إلى 15 ألف جنيه

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع في الأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين، موضحًا أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية

وأوضح المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان صحفي، أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية، خلال 48 ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز 200 دولار، بما في ذلك السماح بـ 2 لتر من المشروبات الروحية مع سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه.

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، على شرط عدم الإتجار في الأشياء الجديدة التي تكون بصحبة الركاب القادمين لمصر، للتمتع بالإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن هناك لوحات إرشادية في المطارات توضح النقد الأجنبي المسموح للمسافرين بحيازته، موضحًا أنه يجب على المسافرين الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي بحوزتهم.

تعزيز حوكمة الإجراءات بالمنافذ الجمركية

وأكد حرص مصلحة الجمارك على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتعزيز حوكمة الإجراءات بالمنافذ الجمركية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين والمهربين، موضحًا أن وزارة المالية تناشد الجميع الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.