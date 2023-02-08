«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار في القاهرة اليوم وتحذر المواطنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أماكن سقوط الأمطار في القاهرة، وبعض المدن والمحافظات المتوقع وجود سحب بها تؤدي إلى هطول الأمطار، محذرة من طقس اليوم وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار في القاهرة اليوم، مشيرة إلى توقعاتها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار في القاهرة

وعن أماكن سقوط الأمطار في القاهرة، فإنه من المتوقع سقوط أمطار في مدينة العاشر ومدينتي والعبور ووسط القاهرة ومناطق من الجيزة، وقد تكون خفيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

- أبو سمبل 20 09