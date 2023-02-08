معهد البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن الزلازل وطرق الوقاية

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمراً مهماً بعد قليل يتطرق فيه للحديث عن البحث العلمي وما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية والأسباب العلمية الخاصة بها.

وأكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، لـ «الوطن»، أن المؤتمر يأتي في إطار التوعية الإرشادية التي يقوم بها المعهد دورياً لتوعية المواطنين بمخاطر الزلازل وكيفية الوقاية منها وكيفية إتباع إرشادات السلامة.

استعراض أسباب حدوث زلزال تركيا

وأكد رئيس المعهد أن هناك أكثر من تفسير علمي لأسباب الهزات سيتم استعراضها من خلال الأساتذة المشاركين في المؤتمر العلمي الذي سيذاع عبر الصفحة الرسمية للمعهد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتا إلى أن المؤتمر سيتطرق لزلزال تركيا وسوريا الذي أدى لوفاة المئات من المواطنين في الدولتين.

85 محطة تابعة للشبكة القومية لرصد الزلازل

وأشار «القاضي»، إلى أن هناك ما يقرب من 85 محطة تابعة للشبكة القومية لرصد الزلازل تقوم بمتابعة ورصد النشاط الزلزالي لمنطقة زلزال تركيا، موضحاً أن هناك أكثر من 140 تابعًا لزلزال تركيا حتي الآن ومتوقع حدوث المزيد من الهزات الارتدادية.