نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2023 برقم الجلوس.. اعرفها الآن

اعتمد اليوم، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2023، للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 73.23%، كما اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلاب للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 100%، ونتيجة الطلاب المكفوفين بنسبة نجاح 100%.

جاء ذلك عقب الانتهاء من رصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2023، والانتهاء من أعمال الكنترول، وفقًا لتصريح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2023، أصبحت متاحة الآن بعد إعلانها رسميًا، واعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الموقع الإلكتروني للمحافظة، وموقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليمها للإدارات التعليمية والمدارس خلال فترة قريبة.

الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في قنا، 54760 طالبًا وطالبة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمنازل، حضر منهم 54272 طالبًا وطالبة، نجح منهم 39646 طالبًا وطالبة، وضمت نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2023، درجات الطلاب الناجحين، الذين لم تتجاوز درجاتهم 50%.

نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين وضعاف السمع

كما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من الطلاب الصم وضعاف السمع، 39 طالبًا وطالبة ونجح جميعهم، بينما تقدم للامتحانات 8 من الطلاب المكفوفين، ونجحوا جميعهم، وضمت النتيجة أيضًا، درجات الطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين.