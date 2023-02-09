هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها؟.. خبير علوم فلكية يوضح

أثار زلزال شرق المتوسط تساؤلات عدة حول مدى إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل حدوثها بوقت كاف، فيما يقول خبراء إن التنبؤ بالهزات الأرضية من أصعب العمليات التي يواجهها الجيولوجيين.

وعلى الرغم من ذلك، يوضح الباحثون أن التنبؤ بالزلازل أمرٌ ممكن بواسطة المختصين، وأجروا العديد من الدراسات حول البنية التحتية وتوصلوا إلى العديد من الطرق والتي يمكن من خلالها توقع حدوث الزلازل.

وأكد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ العلوم الفلكية، أنه ما زال هناك الكثير من الأبحاث التي يتوجب على البشرية الإقدام عليها، مشيرا إلى أن أدوات القياس الحالية ليست حساسة بما فيه الكفاية.

التنبؤ بالزلازل أمرٌ غير وارد

وأضاف «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنبؤ بالزلازل أمرٌ غير وارد من الناحية العلمية، مؤكدا أن مساعي التنبؤ بالهزة قبل ثوان قليلة من الحصول يحتاج إلى موارد هائلة، موجها بعض إرشادات الطوارئ والكوارث، للتعامل مع الزلازل والذى يقتضي معرفة خطوات ضرورية لتفادي الأسوأ في حالة شعور شخص ما باهتزاز الأرض وحدوث الزلزال من حوله، مناشدا المواطنين بما يلي:

- ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

- اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

- احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

- تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

- إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

- في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

- إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة «قفل» حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.

كيفية التصرف مع الزلزال في الخارج

وفي حال وقوع زلزال وأنت في الخارج، احرص على الآتي:

- ابتعد عن الأنقاض والجدران المتصدعة حتى لا تقع عليك في أي لحظة.

- اذهب إلى المناطق المفتوحة، بعيدا عن المباني.

- إذا كنت وسط حشد من الناس، فاحرص على أن تبتعد حتى لا يدوسوا عليك، في حال أصيبوا بالفزع وتحركوا، بشكل مفاجئ.

- إذا كنت داخل سيارة لحظة وقوع الزلزال: اتجه نحو مكان آمن، وتأكد من أنك لا تعرقل الطريق، لا سيما أن سيارات الإنقاذ ستحضر إلى المكان.

- تجنب عبور الجسور والأنفاق والأماكن التي قد تنهار في أي لحظة.

- أوقف محرك السيارة في منطقة مفتوحة، وابق في الداخل.

- ضع علامة طلب المساعدة على النافذة إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

- إذا كنت داخل حافلة، ابق في مقعدك إلى أن تتوقف المركبة بشكل كامل.

- احرص على تغطية رأسك والرقبة بالذراع، تفاديا لسقوط أي أشياء.