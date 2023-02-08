حبس مقاول «أنفار» في واقعة مصرع طفلين وإصابة 40 آخرين بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بحبس مقاول «أنفار»، المشرف على عمل بعض الأطفال في مزارع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مصرع طفلين وإصابة 40 آخرين أمس الأول.

وقررت جهات التحقيق التحفظ علي سائق السيارة في مجمع الإسماعيلية الطبي تحت الحراسة، لحين تماثله للشفاء، وعرضه على جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات معه في الواقعة.

وطلبت نيابة مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية تحريات المباحث الجنائية حول الحادث الأليم، الذي وقع على طريق أبو سلطان في الإسماعلية، وراح ضحيته طفلين وأصيب 40 آخرين بإصابات مختلفة.

انقلاب السيارة على طريق أبو سلطان

وكانت قد تعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب على طريق أبو سلطان في الإسماعيلية، أمس الأول، ما أسفر عن مصرع طفلين متأثرين بإصابتهما، وأصيب 40 آخرين بكسور واشتباه نزيف داخلي في البطن والمخ.

وقالت المصادر الطبية حينها لـ«الوطن»، إن الأطفال المصابين في حادث الإسماعيلية بينهم أعمار 5 و6 سنوات كانو في طريقهم للعمل في إحدي المزارع الخاصة على طريق السويس الصحراوي.

خروج 27 طفلا من المستشفي

وأكدت المصادر الطبية خروج 27 طفلا وطفلة من مستشفيات أبو خليفة للطوارئ ومجمع الإسماعيلية الطبي، بعد تقديم العلاج اللازم لهم واستقرار حالتهم الصحية.