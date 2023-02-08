موعد تحسن الطقس واستقرار الأحوال الجوية في القاهرة والمحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس في القاهرة، واستقرار درجات الحرارة، وتوقف التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها العديد من المناطق خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد تحسن الطقس في القاهرة، وفقا لما ذكرته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

موعد تحسن الطقس في القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موعد تحسن الطقس في القاهرة، وانتهاء موجة البرد في مصر مرتبط بنشاط الرياح، الذي يعطي الإحساس ببرودة الطقس ونشاط درجان الحرارة.

وتوقعت «غانم»، أن تهدأ سرعات الرياح، قليلا اليوم مقارنة بالساعات الماضية، كما نشهد سطوع الشمس، ما يعطينا الشعور بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، كما تقل فرص سقوط الأمطار، في بعض المناطق.

موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة

وقالت «غانم»، إن درجات الحرارة ستظل منخفضة، إذ تسجل القاهرة غدًا 16 درجة مئوية، مشيرة إلى ازدياد فرص تحسن حالة الطقس يوم الخميس والجمعة المقبلين، ومن المتوقع أن يكون موعد تحسن الطقس خلال أيام قليلة فب بعض المناطق.

درجات الحرارة الأربعاء 8 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.