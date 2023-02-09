أبرز الحوادث في 24 ساعة: شخص يقتل آخر بالجيزة.. وضبط هارب من «100 سنة سجن»

خلال الـ24 ساعة الأخيرة استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كشف ملابسات العديد من الجرائم على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث أمس التي أعلنت عنها «الداخلية» في بيانات رسمية خلال الساعات الماضية.

حوادث اليوم: شخص قتل آخر في الجيزة

في محافظة الجيزة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخص قتل آخر يعاني من مرض نفسي، واعترف المتهم بالواقعة، موضحا أنه تخلص من المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

15 كيلو «حشيش» داخل سيارة في السلام

وفي منطقة السلام بالقاهرة، استطاعت أجهزة الأمن ضبط 140 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنها إلى 15 كيلو جراما، مع مبلغ مالي، كانوا بحوزته أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، خبأهم داخل سقف كابينة سيارته؛ إذ تقدر القيمة المالية للمخدرات بمليون و50 ألف جنيه، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

ضبط هارب من «100 سنة سجن» بمصر الجديدة

وفي منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص أثناء تواجده داخل منزله، كان مطلوب تنفيذ 59 حكم حبس جزئي عليه، وذلك أحكام «تبديد - شيك - مواد بترولية»، من خلال إجمالي عقوبات وصل إلى أكثر من 100 سنة سجن مع كفالة مالية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.