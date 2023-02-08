انطلاق منافسات دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية في سوهاج

انطلقت اليوم، منافسات دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية في سوهاج، ويشارك بها 332 طالبًا وطالبة يمثلون 13 كلية تربية رياضية من مختلف الجامعات المصرية، وتستمر حتى 10 فبراير الجاري.

هدف اللقاء بين الجامعات المصرية

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن هذه المنافسات تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، إلى جانب إخراج الطاقات الإبداعية للطلاب، مؤكدًا أنّ إدارة الجامعة تقدم كافة سُبل الدعم للطلاب المشاركين بالدورة من مختلف الجامعات المصرية، لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يُساهم في دعم قدراتهم، وخلق جيل قادر على التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جدول المنافسات بين الكليات

وقال الدكتور أحمد عبد الله، القائم بعمل عميد الكلية، في بيان اليوم، إنّ اليوم الأول يشهد عدة منافسات في عدة مسابقات وهي خماسي كرة قدم (طلبة)، كرة طائرة شاطئية (طلبة وطالبات)، كرة السلة 3×3 (طلبة وطالبات)، تنس طاولة (طلبة وطالبات)، ألعاب قوي 100 م عدو (طلبة وطالبات)، إلى جانب مسابقة الكاراتية (كاتا) طلبة وطالبات.