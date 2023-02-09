إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب «ميكروباص» بأسوان

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق قرية فارس بمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، أمس الأربعاء، وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم أمبو، وإصابة 11 شخصا، جرى نقلهم جميعا لمستشفى كوم أمبو المركزي، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ وتهيئة المصابين لعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق.

مصرع طفل في حادث تصادم بسوهاج

وفي إطار آخر، اصطدمت سيارة ملاكي بطريق مطار سوهاج الدولي بطفل، 6 سنوات أودت بحياته، وجرى نقل جثمان الطفل لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.

وجرى ضبط سائق السيارة الملاكي، الذي أقر في محضر التحقيقات أن الطفل ظهر امامة فجأة أثناء توجه لمطار سوهاج الدولي، ولم يستطع مفاداته ليرتطم به، وأقر والد الطفل بذلك ونفى الشبهة الجنائية.