تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للترم الأول.. 3 مقرات جاهزة

أعلنت إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم عن تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023، لمدة 15 يوما بداية من الأحد المقبل، حتى 26 فبراير.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وقال علي حسن عبد الجابر، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 للفصل الدراسي الأول، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 12 فبراير، حتى يوم الأحد 26 من نفس الشهر.

رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأضاف أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، تستمر لمدة 15 يوما، من الساعة الثانية مساءاً وحتى الساعة الخامسة عصراً، علما بأن رسوم التظلم للمادة الواحدة تبلغ 35 جنيها، خمسة وثلاثون جنيهاً.

وخصصت مديرية التعليم بالمنيا 3 مقرات لتلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، وهي كالآتى: قطاع شمال ويشمل إدارات بنى مزار ومغاغة والعدوة ومقره قسم شئون الطلبة بإدارة بني مزار التعليمية.

وقطاع وسط ويشمل إدارات المنيا، مطاى، سمالوط، ومقره مدرسة 25 يناير الإعدادية بمدينة المنيا.

وقطاع جنوب ويشمل إدارات أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، ومقره قسم شئون الطلبة بإدارة مركز ملوي التعليمية في جنوب المحافظة.

بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وقبل بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، توجه والد الطالبة بتول عادل فهيم، إلى الإدارة التعليمية، وكذا مقر الكنترول الرئيسي متظلمًا من نتيجة ابنته التي حصلت على صفر في جميع المواد، مؤكدًا أنها متفوقة وتحصد مركزا متقدما بين أوائل مدرستها في قرية ماقوسة بجنوب المنيا في كل عام.