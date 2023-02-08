«الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا ملابس ثقيلة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تقلبات الأحوال الجوية في طقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويزيد الشعور بالصقيع، فضلا عن سقوط أمطار في عدد من المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد، في بيان عنها، استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، فضلا عن ارتفاع الموج من 2.5 حتى 3.5 متر، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة والخروج أو السفر على الطرقات، واتخاذ تدابيرهم عند مغادرة المنزل من ارتداء ملابس ثقيلة.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة الأربعاء 8 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.